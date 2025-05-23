Pezeşkiyan'dan Aliyev'e tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'e Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Mesaj şu şekilde:

"Sayın Aliyev;

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü münasebetiyle sizi, devletiniz ve halkınızı tebrik ediyorum.

Dost ve komşu halklarımızın ortak tarihi ve aralarındaki kopmaz bağlar, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine değerli bir forsattır yaratmıştır.

İran, ortak çıkarlar çerçevesinde ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine taşıyıp genişletme kararlılığındadır. Bu bağlamda, ulaştırma, elektrik ve doğalgaza ilişkin çeşitli alanlarda ortak projelerin hızlandırılmasının, ticaret hacminin artırılmasının ve halklar arası temasların kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesiyle bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynayabilecek iletişim kanallarının açılacağına inanmaktadır.

"Yüce Allah'tan sağlık ve başarılar, Azerbaycan halkına mutluluk ve güzel günler diliyorum."