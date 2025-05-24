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24 May 2025 20:52

Colani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Colani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack ile görüştü.

Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani, İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack ile görüştü.

Ebu Muhammed Colani, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya geldi.

Erdoğan, Colani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve bazı yetkililer de yer aldı.

News ID 1927148

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