Pezeşkiyan: İran-Umman ticaret hacmi 20-30 milyar doların üzerine çıkabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bu sabah Umman ekonomi aktivistleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Maskat ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Umman Sultanı ile görüştüğünü ve bu ziyaret kapsamında İran ve Umman arasında iyi anlaşmalar yapıldığını belirtti.

Pezeşkiyan, "İlk adımda yollarımızı birbirimize, deniz ve hava yoluyla bağlamalıyız. Bilimsel, ekonomik ve sanayi alanlarındaki ilişkileri geliştirmeliyiz. Parayı öyle bir şekilde takas etmeliyiz ki, tacirler birbirleriyle kolayca ticaret yapabilsinler" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Uygun rotalar olmadan finansal, ekonomik, siyasi ve sağlık ticareti mümkün olmaz. Merkez Bankası Başkanımız Maskat’taydı ve büyük ihtimalle Umman Merkez Bankası Başkanı ile iyi görüşmeler yaptı. Biz de Umman Sultanı ile iyi anlaşmalara vardık. Dün de Umman Sultanı’na birçok ticari işlemi Umman üzerinden yapabileceğimizi, gerekli platformun sağlanması halinde İran ile Umman arasındaki ticaret hacminin 20-30 milyar dolara ulaşacağını söyledim"

Pezeşkiyan, "Umman ile her alanda işbirliğine hazırız. Bu işbirliği her iki ülkenin de yararınadır. Bilimsel, ekonomik ve siyasi ilişkiler geliştikçe, huzur ve güvenlik de sağlanır. Ticaretin, sanayinin ve bilimin geçtiği yollardan savaş ve kan dökülmesi geçemez. Bu nedenle birlikte bölgeye barış ve güvenlik getirebilir, tüm Müslümanların Ortadoğu'da kardeşçe ilişkiler kurmasına zemin hazırlayabiliriz" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, yapılan anlaşmaların en kısa sürede hayata geçmesini temenni etti.