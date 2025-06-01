Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Ayetullah Sistani'ye övgü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Irak ile ikili ilişkileri güçlendirmek ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye Lübnan’a çeşitli alanlardaki sürekli desteğinden ötürü teşekkür etmek amacıyla başkent Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid’in resmi daveti üzerine yapıldı. Avn’a ziyareti sırasında Güvenlik Genel Müdürü ve bazı danışmanlar eşlik etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Irak Başbakanı Sudani Bağdat’taki Hükümet Sarayı’nda baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avn, Irak’ın Lübnan’a yönelik ilkesel ve pratik desteğinden ötürü teşekkür ederek, bu desteğin zor dönemlerde büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Irak’ın Lübnan’ın egemenliğini ve istikrarını güçlendirmedeki rolüne övgüde bulunan Avn, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani hakkında, ''Ayetullah Sistani daha iyi bir geleceğin gerçekleştirilmesi için bir yol haritası çizdi’’ diye konuştu.

