İslam Devrimi'nin ulu önderi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Humeyni'nin (r.a) 36. vefat yıldönümü nedeniyle bugün farklı kesimlerin katılımıyla Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Türbesi'nde anma merasimi düzenlenecek.

Etkinlik, bu sene "İmam ile Ahdimiz" ve "Veliye Biat" sloganlarıyla gerçekleştirilecek.

Tören, 4 Haziran sabahı saat 06.30’da İmam Humeyni’nin (r.a) kutsal türbesinde başlayacak. Resmi program ise saat 08.00’de yapılacak. Tören kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei bir konuşma gerçekleştirecek.

Bu yılki etkinliğe, İslam ülkeleri başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Latin Amerika’dan 44 ülkenin temsilcilerinin katılacak.

Her sene olduğu gibi Rahmetli İmam Humeyni’nin vefat yıldönümünde ülkenin farklı yerlerinde de görkemli anma törenleri düzenlenmektedir.

Yurtdışındaki törenler ise Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla hem İslami hem de gayri İslami ülkelerde düzenlenecek.

İslam Devrimi'nin büyük mimarı İmam Humeyni 3 Haziran 1989 tarihinde vefat etti. 9 milyon insanın hazır bulunduğu cenaze töreninde naaşı Tahran’ın güneyinde Kum’a giden yol üzerinde bulunan mezarına ancak helikopterle taşınabildi.

Rahmetli İmam Humeyni'nin türbesi başkent Tahran'ın güneyinde bulunuyor.