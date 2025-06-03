Pezeşkiyan: Bölgede güvensizlik yaratan İsrail'dir

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İslam Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu İmam Humeyni'nin 36. Vefat Yıldönümü Anma Töreni'nde konuştu.

İmam Humeyni'yi saygıyla yad eden Pezeşkiyan, ''İmam Humeyni, davranışları, yaşam tarzı ve sözleriyle bizleri izzet ve azamete doğru yöneltti. İmam, İran toplumuna özgüven getirdi'' dedi.

Pezeşkiyan, ''İmam Humeyni, 'başarabiliriz' sloganıyla zulme boyun eğmedi'' ifadesini kullandı.

İran halkının İmam Humeyni'nin yolunu sürdüreceğini vurgulayan Pezeşkiyan, ''Bizler her yıl İmam’ın vefat yıl dönümünde onun türbesine gelip İslam Devrimi’ne bağlılığımızı yineliyoruz.'' açıklamasını yaptı.

İmam'ın vasiyetinde ülkede birliğin korunması gerektiğine işaret ettiğini kaydeden Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

''Bugün ABD, İsrail ve tüm uçaklarıyla, ülkede sinsi planlarını yürütmek için ihtilaf yaratmaya çalışıyor. Ancak onların planları gerçekleşmeyecek. Ülke içindeki birliğimiz onların kirli planlarını çökertecektir.’’

Pezeşkiyan, ABD’nin bölgesel politikasını eleştirerek, ‘’Amerika, Müslümanların petrol ve kaynaklarından aldığı parayla İslam ülkelerine silah, füze ve bomba satıyor. Onlar Müslümanalrın birbirlerini öldürmesini istiyor.’’ dedi.

Pezeşkiyan, ''Bölgede güvensizlik yaratan ve tüm insan haklarını ihlal eden İsrail'dir. Hiçbir insan, İsrail'in ABD ve Batı ülkelerinin desteğiyle bölgede gerçekleştirdiği suç ve yağmayı kabul edemez. Buna rağmen sözde insan hakları savunucuları ve barış yanlısı taraflar suçlu İsrail'i savunur.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 'Biz barış ve güvenlik istiyoruz, nükleer silah peşinde değiliz." dedi.