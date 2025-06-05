İran’da birçok eyalette köpek gezdirme yasağı

İran’da çeşitli eyaletlerde savcılıklar tarafından alınan kararla birlikte, şehir içi alanlarda köpek gezdirme faaliyetleri yasaklandı. Alınan bu karar, yayaların güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla uygulanmaya başlandı.

Doğu Azerbaycan Eyaleti Başsavcısı, kamu haklarının korunması amacıyla, parklar, kamuya açık alanlar ve taşıtlarda köpek gezdirmenin tamamen yasaklandığını açıkladı.

Yasağın yürürlüğe girdiği diğer eyaletler ise şöyle:

- Gülistan

- Kirman

- Luristan,

- Hemedan

- Kazvin:

- Batı Azerbaycan (Urmiye)

- İsfahan:

Yetkililer, bu uygulamanın temel amacının kamusal alanda bulunan insanların, özellikle de çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlamak olduğunu belirtiyor.