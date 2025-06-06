https://tr.mehrnews.com/news/1927469/ 6 Haz 2025 10:06 News ID 1927469 Video Video 6 Haz 2025 10:06 Mescid-i Aksa'da 80 bin Müslüman bayram namazı kıldı Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli Kurban Bayramı namazını eda etti. indir 18 MB News ID 1927469 کپی شد İlgili haberler Bu yılki Hac menâsikinden kareler İran’da Kurban Bayramı kültürü İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde ''Arefe günü" merasimi İmam Hüseyin’in (a.s) Arafat'ta okuduğu Arefe duası (+dinleyin) Ekler Gazze Filistin (1) Mescid-i Aksa Kurban Bayramı Kurban bayramı namazı
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