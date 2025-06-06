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6 Haz 2025 10:06

Mescid-i Aksa'da 80 bin Müslüman bayram namazı kıldı

Mescid-i Aksa'da 80 bin Müslüman bayram namazı kıldı

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da binlerce Filistinli Kurban Bayramı namazını eda etti.

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News ID 1927469

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