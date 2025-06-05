https://tr.mehrnews.com/news/1927464/ 5 Haz 2025 20:38 News ID 1927464 Video Video 5 Haz 2025 20:38 İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde ''Arefe günü" merasimi Meşhed kentinde bulunan Hz. Amam Rıza'nın (a.s) Kutsal Türbesi'nde Arefe duası merasimi düzenlendi. indir 253 MB News ID 1927464 کپی شد İlgili haberler İmam Hüseyin’in (a.s) Arafat'ta okuduğu Arefe duası (+dinleyin) Arefe Günü: Affın ve arınmanın vakti Kurban Bayramı’nın ülkeden ülkeye değişen renkli gelenekleri Ekler Meşhed Kurban Bayramı İmam Rıza (a.s) Türbesi arefe günü
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