  1. Video
5 Haz 2025 20:38

İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde ''Arefe günü" merasimi

İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi'nde ''Arefe günü" merasimi

Meşhed kentinde bulunan Hz. Amam Rıza'nın (a.s) Kutsal Türbesi'nde Arefe duası merasimi düzenlendi.

indir 253 MB

            

News ID 1927464

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha