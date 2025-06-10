https://tr.mehrnews.com/news/1927566/ 10 Haz 2025 08:30 News ID 1927566 Ekonomi Ekonomi 10 Haz 2025 08:30 İran'da dolar fiyatı ne durumda? Tahran serbest piyasada dolar 82 bin 495 tümenden güne başladı. İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 82 bin 495 tümen seviyesinden işlem görüyor. News ID 1927566 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatı bugün ne kadar? İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da dolar fiyatında son durum İran'da dolar fiyatında son gelişme İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar fiyatı ne durumda? İran'da dolar fiyatında son gelişme Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru dolar fiyati Ekonomi İran
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