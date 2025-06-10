  1. Ekonomi
10 Haz 2025 08:30

İran'da dolar fiyatı ne durumda?

İran'da dolar fiyatı ne durumda?

Tahran serbest piyasada dolar 82 bin 495 tümenden güne başladı.

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

Bugün itibarıyla her 1 Amerikan doları serbest piyasada 82 bin 495 tümen seviyesinden işlem görüyor.

News ID 1927566

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