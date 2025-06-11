İran'da Sağlık Turizmi Konferans ve Sergisi

EİT 3. Sağlık Turizmi Konferans ve Sergisi, Hemedan kentinde İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri ve EİT Genel Sekreteri Esed Han'ın yanı sıra Türkiye'nin de aralarında olduğu üye ülkelerden temsilciler ile sağlık ve turizm sektöründen iş insanlarının katıldığı törenle açıldı.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Emiri, açılış töreninde ülkesinin turizm sektörünün geliştirilmesine öncelik verdiğini, hükümetin yedinci 5 yıllık planında sağlık turizmi kapsamında, 2 milyon turistin ülkeye çekilmesinin ve 6 milyar dolar gelir elde edilmesinin planlandığını belirtti.

EİT üyesi ülkelerle bu alandaki aktif işbirliğini vurgulayan Emiri, "EİT alanında bir arada durabilmeli, kapasitelerimizi paylaşabilmeliyiz. Çünkü EİT bir rekabet alanı değil, EİT üyesi ülkelerin bir arada durması gerekiyor." dedi.

EİT Genel Sekreteri Han da turizmin özellikle sağlık turizminin EİT bölgesinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve halklar arası bağların güçlendirilmesi açısından giderek artan önemine dikkati çekti.

Program kapsamında katılımcılar, 11. yüzyılda Hemedan'da hayatını kaybeden tarihin en ünlü bilim insanlarından İbn-i Sina'nın kentteki türbesini ziyaret etti.

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında katılımcılar, interaktif oturumlar, B2B görüşmeler, sergiler ve saha ziyaretlerine katılacak.

Konferans, kamu ve özel sektör paydaşları arasında bilgi alışverişi, hizmet tanıtımı ve işbirliği geliştirmeye yönelik stratejik bir platform olarak hizmet verecek.

Etkinlik ayrıca, EİT çerçevesindeki turizm işbirliğinin temel önceliklerinden biri olan turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi çabalarına da katkı sağlamayı hedefliyor.