Katil İsrail Tebriz'deki bir eğitim merkezine saldırdı

İsrail rejiminin İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 9. gününde devam ediyor.

Katil İsrail'in Tebriz'de Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir eğitim merkezine düzenlediği saldırı sonucu 4 kişi şehit oldu, 3 kişi de yaralandı.

Tebriz'de şehit sayısı 48'e çıktı

Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, bugün yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Tebriz kentine yönelik saldırılarında toplam 48 kişinin şehit düştüğünü bildirdi.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.