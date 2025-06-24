Tahran Senfoni Orkestrası Azadi Kulesi'nde İran için sahne alacak

Tahran Senfoni Orkestrası, şef Nasir Heyderiyan yönetiminde yarın akşam Azadi Kulesi’nde özel bir konser verecek.

Konser Çarşamba günü yerel saatle 18:30’da başlıyor ve halka ücretsiz olarak sunulacak.

Bu özel etkinlikte orkestra, klasik müziğin unutulmaz eserlerinden seçmelerin yanı sıra barış ve insan sevgisi temalı parçaları da seslendirecek.

Konser, sanat ve müziğin evrensel dili aracılığıyla İran halkıyla dayanışma, toplumsal umut ve birlik duygusunu güçlendirme amacı taşıyor.

Tüm sanat ve müzikseverler, bu kültürel etkinliğe davetlidir.