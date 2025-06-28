https://tr.mehrnews.com/news/1928253/ 28 Haz 2025 12:13 News ID 1928253 Video Video 28 Haz 2025 12:13 Şehitler için düzenlenen cenaze töreninden hava görüntüleri Siyonist rejim saldırısında şehit olan 60 şehit için Tahran halkının çoşkulu katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. indir 7 MB News ID 1928253 کپی شد İlgili haberler Tahran'da mahşeri kalabalık var İranlı öğrencilerden şehitlere saygı duruşu İsrail saldırısında şehit olan komutanlar son yolculuklarına uğurlanıyor Erakçi: İran “teslimiyet” kelimesini tanımıyor İran, şehit komutanlarını uğurlamaya hazırlanıyor Ekler İran Tahran Cenaze Töreni1 Şehit 2
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