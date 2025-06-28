  1. Video
28 Haz 2025 12:13

Şehitler için düzenlenen cenaze töreninden hava görüntüleri

Şehitler için düzenlenen cenaze töreninden hava görüntüleri

Siyonist rejim saldırısında şehit olan 60 şehit için Tahran halkının çoşkulu katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

indir 7 MB

                    

News ID 1928253

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha