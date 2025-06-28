Erakçi: İran “teslimiyet” kelimesini tanımıyor

Siyonist rejim saldırısında şehit olan 60 şehit için düzenlenen cenaze törenine katılan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, sosyal medya sayfası üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Erakçi şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İran halkı, nükleer silahlarla donanmış iki rejime karşı kahramanca bir direnişin kalbinde, onurunu ve gururunu korudu.

İran’ın binlerce yıllık görkemli tarihinde bu 12 gün, direnişin zirvesinde bir mücevher gibi parlayacaktır.

İran, vatanım ve bedenim; “teslimiyet” kelimesiyle asla bağdaşmaz."