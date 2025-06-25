İran, şehit komutanlarını uğurlamaya hazırlanıyor

Siyonist rejimin saldırısında şehit düşen İranlı komutanlar için yapılacak ulusal cenaze törenleri Tahran ve Gülpayigan'da düzenlenecek.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasına göre, Şehit Sardar Hüseyin Selami ve onun özel kalem müdürü Şehit Tuğgeneral Hacı Mesud Şane-i için 26 Haziran 2025 Perşembe günü yerel saatle 09:00’da, memleketleri olan Gulpayigan kentinde cenaze töreni yapılacak.

Ayrıca, bu şehit komutanlar ve Siyonist rejimin saldırısında hayatını kaybeden diğer komutanlar için ulusal cenaze töreni 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Tahran’da, yerel saatle 08:00’de Tahran Üniversitesi önünden başlayarak Azadi Meydanı’na kadar halkın geniş katılımıyla gerçekleştirilecektir.