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1 Tem 2025 11:26

Kuzey Horasan halkı İmam Rıza'nın türbesinde matem töreni düzenledi

Kuzey Horasan halkı İmam Rıza'nın türbesinde matem töreni düzenledi

Kuzey Horasan'dan gelen bazı gruplar Muharrem Ayı münasebeti ile İmam Rıza'nın türbesinde yas merasimi düzenledi.

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News ID 1928336

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