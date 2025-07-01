https://tr.mehrnews.com/news/1928336/ 1 Tem 2025 11:26 News ID 1928336 Video Video 1 Tem 2025 11:26 Kuzey Horasan halkı İmam Rıza'nın türbesinde matem töreni düzenledi Kuzey Horasan'dan gelen bazı gruplar Muharrem Ayı münasebeti ile İmam Rıza'nın türbesinde yas merasimi düzenledi. indir 40 MB News ID 1928336 کپی شد İlgili haberler Zabol'daki Muharrem töreninden fotoğraflar Erdebil’de binlerce tutkun, İmam Hüseyin için yasta Ekler Video video görüntüleri İran Muharrem Muharrem ayı Muharrem2025
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