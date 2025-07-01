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1 Tem 2025 19:00

Astara’da “Ya Hüseyin” sesleri yükseldi

Astara’da “Ya Hüseyin” sesleri yükseldi

İran’ın Astara kentindeki camilerde İmam Hüseyin (a.s) için yas merasimleri düzenlendi.

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News ID 1928346

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