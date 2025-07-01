https://tr.mehrnews.com/news/1928346/ 1 Tem 2025 19:00 News ID 1928346 Video Video 1 Tem 2025 19:00 Astara’da “Ya Hüseyin” sesleri yükseldi İran’ın Astara kentindeki camilerde İmam Hüseyin (a.s) için yas merasimleri düzenlendi. indir 49 MB News ID 1928346 کپی شد İlgili haberler Urmiye'deki Muharrem töreninden fotoğraflar İran'da 2025 Aşura günü ne zaman? Zabol'daki Muharrem töreninden fotoğraflar Kuzey Horasan halkı İmam Rıza'nın türbesinde matem töreni düzenledi İran’da Muharrem ayı gelenekleri Iğdır'da matem merasimi İslam dünyasında Muharrem etkinliği: Bahreyn Ekler Muharrem2025 İran Astara Muharrem
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