1 Temmuz 2025 - 14:58

Erdebil’de binlerce tutkun, İmam Hüseyin için yasta

Erdebil’in Kelhuran bölgesinde binlerce tutkun İmam Hüseyin’in matem törenine katıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha