Fotoğraf 1 Temmuz 2025 - 14:58 Download photos Erdebil’de binlerce tutkun, İmam Hüseyin için yasta Erdebil’in Kelhuran bölgesinde binlerce tutkun İmam Hüseyin’in matem törenine katıldı. Ekler Muharrem2025 Muharrem Muharrem ayı Erdebil İran İlgili haberler Urmiye'deki Muharrem töreninden fotoğraflar Zabol'daki Muharrem töreninden fotoğraflar Kuzey Horasan halkı İmam Rıza'nın türbesinde matem töreni düzenledi İran’da Muharrem ayı gelenekleri İslam dünyasında Muharrem etkinliği: Bahreyn Iğdır'da matem merasimi
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