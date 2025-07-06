Iğdır'da Aşura merasimi yoğun katılımla gerçekleşti

Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve yârenlerinin Kerbela’da şehit edilişlerinin yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma programına devlet erkânı tam kadro katıldı.

Tuzluca Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz’ın ilçe protokolü ile birlikte Aşura Günü anma programına katıldığı belirtildi.

Tuzluca halkının yoğun ilgi gösterdiği yas ve matem merasiminde Kaymakam Abdüllatif Yılmaz da günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

Program boyunca birlik, beraberlik ve maneviyat ön plana çıkarken, vatandaşlar Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini dualarla andı.

Anma programı, devlet erkânının halkla birlikte aynı safta yer aldığı örnek bir birlik tablosuna sahne oldu.

Kaynak: Yeşil Iğdır