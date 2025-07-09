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9 Tem 2025 12:04

Öcalan’dan 26 yıl sonra PKK’ya videolu mesaj

Öcalan’dan 26 yıl sonra PKK’ya videolu mesaj

26 yıl sonra ilk kez videolu görüntüsü paylaşılan PKK lideri Öcalan, bir kez daha silah bırakma çağrısı yaptı.

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News ID 1928558

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