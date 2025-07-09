https://tr.mehrnews.com/news/1928558/ 9 Tem 2025 12:04 News ID 1928558 Video Video 9 Tem 2025 12:04 Öcalan’dan 26 yıl sonra PKK’ya videolu mesaj 26 yıl sonra ilk kez videolu görüntüsü paylaşılan PKK lideri Öcalan, bir kez daha silah bırakma çağrısı yaptı. indir 12 MB News ID 1928558 کپی شد İlgili haberler Öcalan PKK'ya ikinci kez çağrı yaptı Öcalan ile birlikte kameraya yansıyan kişilerin kimliği açıklandı Öcalan bir kez daha silah bırakma çağrısı yapacak Abdulkadir Selvi: PKK’nın silah bırakma süreci başlıyor ya da başladı Ekler PKK Abdullah Öcalan Öcalan
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