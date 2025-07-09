Öcalan ile birlikte kameraya yansıyan kişilerin kimliği açıklandı

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakma sürecinde kritik aşamaya gelindi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kaydedilen videolu çağrısı PKK'ya yakın ajanslar tarafından yayınlandı.

Öcalan'ın 27 Şubat’taki ilk çağrısında yayınlanan fotoğrafta Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım da bulunuyordu.

Açıklamayla birlikte yayınlanan videoda Öcalan'ın yanında videoda altı kişi yer aldı. Öcalan'ın bu açıklamasında ortaya çıkan üç yeni ismin Zeki Bayhan, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey olduğu öğrenildi.

Yamalak'ın 1994'ten, Bayhan'ın ise 1998'den beri tutuklu olduğu belirtildi. Atabey'in de Mavi Çarşı saldırısı sanıklarından olduğu öğrenildi.

ANKA'nın haberine göre Öcalan'ın video mesajının yazılı metninde 19 Haziran 2025 tarihi yer aldı.

Kaynak: Tele1