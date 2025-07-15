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15 Tem 2025 18:35

BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye yolcusu

BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye yolcusu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı icra edilecektir. Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" dedi.

News ID 1928700

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