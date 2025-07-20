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20 Tem 2025 14:12

ABD Suriye'de gizlice askeri üs kuruyor

ABD Suriye'de gizlice askeri üs kuruyor

Arap medyası, ABD'nin Suriye'de ve özellikle ülkenin petrol ve doğalgaz sahalarının yakınlarında gizlice yeni üsler kurmaya çalıştığını bildirdi.

Almaalomah haber sitesine konuşan kaynaklar, ABD ordusunun Suriye topraklarında gizli bir şekilde üç yeni üs inşa etme sürecine başladığını duyurdu.

Haberde Amerikan üslerinin Haseke, Deyri Zor ve Al Tanf bölgelerinde kurulacağı belirtildi.

Kaynak, "Üslerin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu henüz bilinmiyor, ancak üslerden birinde büyük bir pist inşa ediliyor’’ dedi.

Şu anda ABD’nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Bu birliklerin büyük çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusunda konuşlanmış durumda.

News ID 1928820

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