İstanbul'da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yle Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi’nde İstanbul’da görüştü.

Zirvede, üç ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede 'düzensiz göçün kaynağının kurutulabilmesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler gerektiği' düşüncesini paylaşarak bu noktada çok taraflı eş güdüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.Zirvede, işbirliği komitelerinin toplanmasını müteakip liderlerin bir araya gelerek alınan kararları değerlendirmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Erdoğan'ın 'Gazze'deki İsrail saldırganlığına ve insani trajediye' dikkat çekip acil ateşkesin tesisi ve insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasında uluslararası toplumun üzerine büyük sorumluluk düştüğünü söylediği aktarıldı.

Erdoğan, son aylarda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birkaç kez bir araya gelmişti. En son görüşmelerden birinde, düzensiz göçle mücadeledeki işbirliği nedeniyle Meloni, Erdoğan'a teşekkür etmişti. Bu görüşme, Akdeniz'deki düzensiz göç akışının yönetimi konusunda iki ülkenin ortak çıkarlarına ve işbirliğine işaret ediyordu.

Bu üçlü zirve formatı yeni bir işbirliği çabası. Türkiye, İtalya ve Libya arasındaki ilişkiler, özellikle Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki jeopolitik dengeler, enerji kaynakları ve düzensiz göç konularında stratejik öneme sahip. Libya, özellikle 2011'deki iç savaş sonrası dönemde istikrarsızlıkla mücadele ederken, İtalya ve Türkiye, bu ülkenin yeniden inşası ve siyasi süreçlerinde önemli roller oynayan ülkeler oldular. İtalya, tarihi bağlarından ve coğrafi yakınlıktan dolayı Libya'da geleneksel olarak güçlü bir etkiye sahip. Türkiye de son yıllarda bu ülkeyle askeri ve ekonomik anlaşmalarla konumunu pekiştirdi. Bu bağlamda, İstanbul'da gerçekleşen bu zirve, üç ülkenin ortak sorunlara ve işbirliği alanlarına yönelik yeni bir diplomatik mekanizma kurma çabası olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: Euronews