https://tr.mehrnews.com/news/1929355/ 11 Ağu 2025 07:45 News ID 1929355 Video Video 11 Ağu 2025 07:45 Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'nde "İsrail'e ölüm" sloganı yükseldi Irak'ın Necef kentindeki Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'nde toplanan Erbain ziyaretçileri "İsrail'e ölüm" sloganı attı. indir 5 MB News ID 1929355
