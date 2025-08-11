  1. Video
Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'nde "İsrail'e ölüm" sloganı yükseldi

Irak'ın Necef kentindeki Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'nde toplanan Erbain ziyaretçileri "İsrail'e ölüm" sloganı attı.

