Türk çadırları Erbain yürüyüşünde hizmet sunuyor

Kerbela ile Necef arasındaki Türkiye çadırları, Erbain ziyaretçilerine hizmet sunuyor.
