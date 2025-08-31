  1. Video
31 Ağu 2025 19:15

Almanya'da Filistin’e destek gösterisi

Almanya'da Filistin’e destek gösterisi

Almanya’nın Frankfurt şehrinde binlerce kişi, mazlum Filistin halkına destek için büyük bir gösteri düzenledi.

indir 20 MB

                         

News ID 1929913

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha