31 Ağu 2025 19:15
Almanya'da Filistin'e destek gösterisi
Almanya'nın Frankfurt şehrinde binlerce kişi, mazlum Filistin halkına destek için büyük bir gösteri düzenledi.
