Batman'da Gazze için sessiz eylem düzenlenecek

Siyonist işgal rejiminin katliam ve ağır ablukası altındaki Gazze'de, aylardır açlık ve susuzlukla mücadele eden Müslümanların dramı her geçen gün derinleşiyor. Gıda ve insani yardımların girişine izin verilmediği Gazze'de çocuklar başta olmak üzere binlerce sivil açlıkla boğuşurken, dünyanın sessizliği tepkilere yol açıyor.

Bu sessizliğe dikkat çekmek isteyen Batman'daki sivil toplum kuruluşları, "Açlığın adı Gazze, sessizliğin adı dünya" temasıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyecek.

STK'ların çağrısıyla yarın saat 17.30'da Atatürk Parkı'nda bir araya gelecek olan vatandaşlar, boş tava, tencere ve kaşıklarla sessiz oturma eylemi gerçekleştirecek.

Sessiz eylemde herhangi bir slogan atılmayacağı, sadece boş kapların sembolik olarak kullanılacağı bildirildi.

Batmanlı STK temsilcileri tüm vatandaşları eyleme destek vermeye davet ederken, amaçlarının Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı duyarlılığı artırmak olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: İLKHA