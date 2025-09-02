Gazze’de şehit sayısı 63 bin 633’e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 63 bin 633 olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda toplam 160 bin 914 kişi yaralandı. Son 24 saatte ise 76 kişi şehit düştü, 281 kişi yaralandı.

2025’in 18 Mart tarihinden itibaren başlayan yeni saldırı dalgasında ise 11 bin 502 kişi şehit olmuş, 48 bin 900 kişi yaralanmıştır. Ayrıca binlerce kişi hâlen enkaz altında kayıp durumda.

Yardım merkezlerinde son 24 saatte 12 kişi şehit olurken, 90 kişi yaralandı. Bu merkezlerde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 306, yaralı sayısı ise 16 bin 929 oldu.

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 13 kişi yaşamını yitirdi; böylece Gazze’de açlık ve kıtlık kurbanlarının toplam sayısı 361’e, bunların 130’u çocuk oldu.