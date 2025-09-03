İran ve İngiltere'nin üst düzey güvenlik yetkilileri arasında önemli görüşme

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, İngiltere'nin ulusal güvenlik danışmanı Jonathan Powell ile telefonda görüştü.
Telefon görüşmesinde, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin İran'a karşı devreye soktuğu tetik mekanizması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması konusu ele alındı.
Görüşmede nükleer meselelerin müzakereler yoluyla çözülmesi için görüş alışverişinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.
Bu görüşme, İran'ın nükleer durumunu istikrara kavuşturmak için yürütülen uluslararası çabalar doğrultusunda gerçekleşmiştir.
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurdu.
Laricani Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer müzakerelerin yolunun kapalı olmadığını söylemişti.
