İran tam savunma hazırlığında

İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Mehr Haber Ajansına verdiği demeçte, İran’ın savunma ve askeri kabiliyetleriyle ilgili olarak, “Bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin savunma ve savaş hazırlıklarının dört ay öncesine kıyasla çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim; En üst seviyede hazırız ve her türlü saldırı ve kötülüğe kararlı ve ezici bir şekilde cevap vereceğiz” dedi.

Düşmanın herhangi bir hatasına pişman edici ve yıkıcı yanıt vereceklerini vurgulayan Rızai, açıklamasının devamında tetik mekanizması (snapback) ve yaptırımlar konusuna değinerek bunların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Rızai, “Tetik mekanizmasının devreye sokulmasını yasa dışı ve zalimane buluyoruz ve iki daimi Güvenlik Konseyi üyesi de bunu yasa dışı ilan etti” dedi.

Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü, tetik mekanizmasının etkinleştirilmesinin sonucunun nihayetinde İran’a karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin altı kararının yeniden yürürlüğe girmesine yol açacağını, fakat bu altı kararın uygulanmasının mevcut durumdan daha kötü koşullar yaratmayacağını ifade etti.