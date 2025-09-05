Azerbaycan ile Rusya arasında düşen uçak krizi

Bakü yönetimi, Rus hava sahasında açılan ateş sonucu düşen Azerbaycan uçağının tazminat ödemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakla ilgili, Rus sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmasıyla, Azerbaycan'ın Rusya'dan talep ettiği tazminatın ayrı konular olduğu, bu iki konunun birbiriyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, uçakla ilgili taleplerin çoğunun ödendiğini belirtmişti. Moskova'ya göre şubattan bu yana Rus sigorta şirketi AlfaStrakhovanie JSC tazminat ödemelerini yapıyor.

"Ödemeler 6 aydır sürüyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Sigorta ödemelerinin yaklaşık 6 aydır sürdüğünü vurgulayarak, sürecin AZAL'ın yaptığı sigorta sözleşmesi çerçevesinde, ilgili şirketin yükümlülüklerine uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın düşen uçağın sigorta ödemelerinin yapılması konusunda dünkü açıklamasının kafa karışılığına yol açtığını ifade eden Hacızade, şöyle konuştu: "Söz konusu sigorta ödemelerinin söz konusu şirket tarafından organize edilmesi süreci 6 aydır devam etmektedir. Bu ödemeler genellikle, şirketin uçak ve yolcu sigortasını üstlenmesi sonucunda AZAL'ın sigorta sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler uyarınca sağlanmaktadır."

"Uluslararası şirketler yapıyor"

AzTv'nin aktardığına göre Hacızade, ödemelerin Rus sigorta şirketi tarafından yapılması konusunda ise uçak sigortalarının genellikle ilgili uluslararası sigorta şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Hacızade şunları ekledi: "Rusya topraklarında uluslararası bir sigorta şirketi faaliyet göstermediği göz önüne alındığında, AZAL uçağının sigortası bir Rus şirketi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, sigorta ödemelerinin Azerbaycan'ın Rusya hükümetinden talep ettiği tazminatla eş tutulması girişimleri yanlıştır."

"Gerginliğin sebebi Rusya"

Hacızade, Azerbaycan-Rusya ilişkilerindeki gerginliğin sebebinin AZAL uçağının düşürülmesi ve ardından Rus yetkililerin tutumları olduğunu belirtti. Hacızade şunları ekledi: "Ayrıca, Rusya'da Azerbaycanlılara etnik kökenleri nedeniyle uygulanan zulüm, Yekaterinburg şehrinde Azerbaycanlıların dövülmesi ve öldürülmesi ilişkilerde ek gerginlik yarattı. Ayrıca, çeşitli Rus devlet kurumlarının Azerbaycan'a yönelik faaliyetleri de ilişkileri olumsuz etkileyen faktörler arasında yer alıyor.''

Ne olmuştu?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıŞ, Bu olay üzerine Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerilmişTİ. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir" şeklinde bir açıklama yapmıştı.