Çin: İran’la ilişkilerimizi geliştirmeye hazırız

Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan büyükelçi Cong Peiwu, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne değinerek bunun örgüt tarihindeki en büyük ve verimli zirve olduğunu söyledi.

Büyükelçi Peiwu, ŞİÖ'nün saygı, eşitlik, karşılıklı kalkınma ve pratik çok taraflı yönetişim gibi temel ilkelerini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Çin ve İran’ı ''barışsever ülkeler'' olarak nitelendiren Peiwu, ''İki ülke gerçek anlamda çok taraflılık ilkesini benimser. 2 Eylül'de İran ve Çin liderleri bir araya geldi ve bu, Kazan zirvesinden sonraki en önemli görüşmeleriydi. Bu görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konular ele alındı.’’ dedi.

Cong Peiwu, ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)’nün bu yılki zirvesi 31 Ağustos–01 Eylül 2025 tarihlerinde Çin’in Tianjin şehrinde yapıldı. ŞİÖ 10 üyesi, 2 Gözlemci ve 16 Diyalog Ortağı’yla dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve GSYİH’sının yüzde 30’unu temsil ediyor.