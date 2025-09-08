İran ile Azerbaycan arasında kültürel ilişkiler artacak

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi ile görüştü.

İki ülke halklarının ortak tarihi ve kültürel ilişkilerinin güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, kültür ve sanat alanında işbirliğinin önemine dikkat çekildi. Görüşmede İran ile Azerbaycan'da kültür günleri düzenlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Salihi, Tahran-Bakü ilişkilerine değinerek, ''İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler 14. hükümet döneminde gelişmiştir; İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeler de geniş kapsamlı iletişimler için yeni fırsatlar sağlamıştır.'' dedi.

Salihi, İran ve Azerbaycan arasında kültür alanında imzalanan anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Alizade de, İran'ın Azerbaycan dış politikasında özel bir yeri olduğunu belirterek, ''Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran ile ilişkilere özel önem veriyor'' diye konuştu.