Türkiye'den İsrail'in TSK'yı hedef aldığı iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef aldığı iddialarına yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Suriye'deki TSK varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, ''Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.'' dedi.

Siyonist İsrail'in bölge ülkelerine saldırılarına tepki gösteren Aktürk, "İsrail'in Suriye topraklarında ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir.'' ifadesini kullandı.