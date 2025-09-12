Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla açılan ceza davasında ilk duruşması bugün görülüyor.
Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki salonda gerçekleşiyor. Saat 11.00'da başlaması gereken duruşma, yaklaşık 1 saat gecikmeli başladı.
Duruşmaya, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Hak hukuk adalet" sloganlarıyla mahkeme salonuna giriş yaptı. Salonda bulunanlar arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yer alıyor.
Duruşma salonu tamamen dolarken, İmamoğlu dakikalarca ayakta alkışlandı.
Kaynak: Cumhuriyet
yorumunuz