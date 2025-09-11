İran Genelkurmay Başkanı: Katar'ın yanındayız

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail rejiminin Katar saldırısı ele alındı. İran Genelkurmay Başkanı, Siyonist rejimin Katar'a Yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

İsrail rejiminin Katar saldırısını ''canice yapılan eylem'' olarak nitelendiren Tümgeneral Musevi, "İran makamları ve Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da resmi bir açıklama ile bu suç eylemini kınadı." ifadesini kullandı.

Tümgeneral Musevi sözlerine şöyle devam etti:

''İran Silahlı Kuvvetleri, Katarlı kardeşleri desteklemekten asla çekinmeyecektir. Çünkü iki ülke ve iki millet arasındaki ilişkiler her zaman kardeşlik temeline dayanmaktadır ve Katar halkını, bölgedeki gerginlik ve istikrarsızlığın ana nedeni olan ve olmaya devam eden suçlu Siyonist rejim başta olmak üzere düşmanlar karşısında yalnız bırakmayacağız’’

Batı'nın özellikle de ABD'nin, Siyonistlere verdiği sarsılmaz desteğin, Gazze’de soykırım yapan ve bölge ülkelerine saldıran İsrail rejimini cesaretlendirdiğini belirten Tümgeneral Musevi, ‘’İsrail’in Katar saldırısı, ABD'nin onayı olmadan gerçekleşmezdi ve tüm dünya, Batı'nın doğrudan ve dolaylı desteği olmadan bu suçlu rejimin utanç verici varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığını çok iyi biliyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

Tümgeneral Musevi, Katar tarafının iki ülke arasında daha fazla istişare yapılması yönündeki önerisine yanıt olarak , İran Silahlı Kuvvetleri’nin her düzeyde işbirliğine hazır olduğunu vurgulayarak, "Katar hükümeti, halkı ve silahlı kuvvetleri şunu bilmelidir ki, İran ve silahlı kuvvetleri sonuna kadar yanlarında olacaktır" diye konuştu.

Katarlı yetkili de İran’a bu kritik dönemde gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.