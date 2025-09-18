Tümgeneral Musevi, Rusya Enerji Bakanı ile görüştü

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsisivlif ile yaptığı görüşmede, Batı’nın iki ülke İran ve Rusya’ya yönelik ağır yaptırımlarına rağmen işbirliğini artırmak için çok büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Tümgeneral Musevi, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili olarak Rusya’nın Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndaki tutumlarının çok iyi ve kararlı olduğunu hatırlattı.

İran’ın hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadığını dünyaya kanıtladığını vurgulayan Tümgeneral Musevi “İran, diplomasi ve müzakereyi sorunların çözümünde en iyi yöntem olarak görüyor” dedi.

Düşmanın müzakereleri aldatma aracı olarak kullandığını ve diplomasiyi hiçe sayarak İran’a yönelik saldırgan bir savaşı başlattığını beliren İran Genelkurmay Başkanı, “İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve Siyonist rejime karşı kararlı ve sert bir yanıt verdi” ifadesini kullandı.

Görüşmede Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsisivlif de, İsrail’in saldırılarında İranlı komutanların ve bilim insanlarının kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, İran ve Rusya’nın ekonomik ve savunma işbirliğini en üst düzeye çıkarması gerektiğini vurguladı.