Japonya'da 206 milletvekilinden Filistin'i tanıma çağrısı

Kyodo ajansının haberine göre, aralarında ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) milletvekili Abe Tomoko'nun da bulunduğu üç milletvekili, 206 imzalı mektubu Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye sundu.

Mektubu imzalayanlar arasında CDP'nin yanı sıra iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve diğer partilerden isimler de yer aldı. Grup, hükümetten Filistin Devleti'ni resmen tanımasını talep etti.

CDP üyesi Abe, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ateşkesi kabul etme niyeti yok ve çocukların aç kalması göz ardı edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı İvaya ise, "Bu kadar çok imza toplandığı için bu konuyu ciddiye alıyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya'da Temsilciler Meclisi ve Danışma Meclisi'nden oluşan ulusal parlamentoda toplam 713 milletvekili görev yapıyor.

Bu girişim, Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıma planlarını açıkladığı bir dönemde geldi.

