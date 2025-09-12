İsrail saldırısının ardından Erdoğan Katar'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Eylül tarihinde Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan’ın ziyareti, İsrail’in kısa süre önce Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik hava saldırısının ardından gerçekleşiyor. Saldırıda, Hamas’ın siyasi kanadını hedef alan operasyon büyük yankı uyandırmıştı. Zirvede, saldırının bölgesel dengelere ve Filistin’deki insani krize etkileri tartışılacak.

Zirvelerde öncelikli gündem başlıklarının Filistin’deki insani kriz, Gazze’deki gelişmeler, bölgesel güvenlik sorunları ve ekonomik işbirliği olması bekleniyor. Erdoğan’ın bu toplantılarda Türkiye’nin pozisyonunu vurgulaması öngörülüyor.