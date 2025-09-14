Avusturya, İran nükleer görüşmelerinde aktif rol almak istiyor

Amerikan medyası Bloomberg, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger'in Ukrayna savaşı ve İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerde aktif rol oynamayı hedeflediğini yazdı.

Bloomberg, Avusturya'nın küresel diplomaside daha güçlü bir rol almayı umduğunu bildirdi.

Ülkenin en üst düzey diplomatı, BM Güvenlik Konseyi'nde bir koltuk kazanmaya çalışıyor ve Rusya ile Ukrayna arasında olası görüşmelere ev sahipliği yapmayı teklif etti.

Meinl-Reisinger, Viyana'yı İran nükleer programına ilişkin müzakere masasına geri getirmeye çalışıyor.

2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri (BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve kontrol edildiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) anlaşması Viyana'da imzalanmıştır.