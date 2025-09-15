İran'ın Erivan Büyükelçisi'ne Ermenistan’da 'Dostluk Nişanı' takdim edildi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran'ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Sobhani ile görüştü.

Görüşmede Mirzoyan, Büyükelçi Sobhani'nin oldukça karmaşık bir dönemde görev yapmasına rağmen, bu süreçte iki ülkenin zorlukları aşmayı başardığını ve ikili ilişkilerde somut sonuçlar kaydettiğini vurguladı. Bu bağlamda görüşmeciler, altyapı, enerji ve diğer alanları içeren karşılıklı ilgi alanlarındaki mevcut ve gelecekteki Ermenistan-İran stratejik ortaklığının geliştirilmesine yönelik çalışmaları görüştü.

Her iki taraf da Ermenistan-İran işbirliğinin iki halk arasındaki dostluk, bölgesel barış için önemli ilkelere koşulsuz saygı ve temel konularda oluşan karşılıklı anlayış üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Ermenistan ve İran arasında işbirliğinin derinleştirilmesi ile Ermeni-İran dostane ilişkilerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki önemli katkıları için Bakan Mirzoyan, Büyükelçi Mehdi Sobhani'ye Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle kendisine verilen Dostluk Nişanı'nı takdim etti ve gelecekteki faaliyetlerinde başarılar diledi.