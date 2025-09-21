Bakan Erakçi’den Milli Grekoromen güreş takımına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, 2025 Zagreb Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli takımın şampiyonluğuna atıfta bulunarak, bu başarının genç milli sporcuların ve gayretli teknik ekibin yetenek, birlik ve azimlerinin açık bir göstergesi olduğunu yazdı.

Erakçi mesajında, milli grekoromen güreş takımının dünya kupasında güçlü bir şekilde şampiyon olarak, bu branşın zengin madalya geçmişine yeni bir altın madalya eklemesinin İran milletinin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bu başarının, genç milli sporcuların ve gayretli teknik ekibin yetenek, birlik ve azimlerinin açık bir göstergesi olduğunu ve kesintisiz çaba ile dünya güreşi sahnesinde tarihe geçtiklerini vurguladı.

Bakan, dünya şampiyonluğunu takım üyelerine, antrenörlere, ailelere ve sporsever halka tebrik ederek, bu başarı yolunun daha büyük güç ve motivasyonla devam etmesini diledi.

Daha önce İran serbest güreş milli takımı da bu yarışmada şampiyonluk elde etmişti.

