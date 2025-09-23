Guterres: Gazze konusunda harekete geçmeliyiz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun üst düzey haftasında dünya liderlerinin Genel Kurul hitapları başladı. Gazze’de, İsrail’in büyüyen insani kriz ortasında yardımları engellemesi ve soykırım suçlamaları, BM'nin 80. Genel Kurulu'na damga vuracak.

Genel Kurul'da ilk sözü BM Genel Sekreteri Antonio Gutarres aldı. "Dünyanın dört bir yanında barışı seçmeliyiz" vurgusunda bulunan Gutarres "İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor. Gazze konusunda bir an önce harekete geçmeliyiz. İsrail sürekli daha fazla can alıyor'' dedi.

Guterres, ''Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'ye ilişkin kararlarının uygulanması gerekiyor'' ifadesini kullandı.

Antonio Guterres, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada örgütün kuruluş felsefesine vurgu yaptı.

Guterres, BM’nin “insanlığın hayatta kalması için pratik bir strateji” olarak doğduğunu belirterek, örgütü “çatışmaların ve üçüncü dünya savaşının alevlerine karşı bir yangın duvarı” olarak nitelendirdi.

Genel Kurul’a hitaben, “Hepimiz bu işin içindeyiz” diyen Guterres, 80 yıl sonra bile ülkelerin BM’nin kurucu liderlerinin karşılaştığı aynı sorularla yüz yüze olduğunu söyledi.,

“Birlikte nasıl bir dünya kurmayı seçiyoruz?” diye soran Guterres, küresel iş birliğinin ve ortak sorumluluğun altını çizdi.