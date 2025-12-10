"Fatıma Ali’dir" adlı kitabın Türkçe çevirisi raflarda

Farsça okurlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan “Fatıma Ali’dir” adlı kitap son zamanda Türkçe olarak yayımlandı.

Ali Kahramani’nin kaleme aldığı ve Cemkeran Kitabevi Yayınları’nın katkısıyla hazırlanan “Fatıma Ali’dir” adlı kitapta, Hz. Ali (a.s) ile Hz. Fatıma Zehra’nın (s.a) hayatından kısa anlatılar bir araya getirilmiştir.

Hz. Fatıma’nın (s.a) hayatının farklı bölümlerini kapsayan eserin Türkçe baskısı Celil Zengin tarafından tercüme edilmiş olup, yakın zamanda Türkiye’de Hakimane Yayınları tarafından Ehlibeyt (a.s) dostlarının istifadesine sunulmuştur.