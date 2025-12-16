  1. Kültür
16 Ara 2025 10:17

İran ile Türkiye arasında yayıncılık ve kitap alanında istişareler

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında, İran’ın kültür ve yayıncılık heyeti, Türkiye’nin kitap ve yayıncılık alanındaki yetkilileriyle bir araya geldi.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında, İran’ın kültür ve yayıncılık heyeti, Türkiye’nin kitap ve yayıncılık alanındaki yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmeye, İran Kitap ve Edebiyat Evi Genel Müdürü İbrahim Haydari, İran’ın İstanbul Kültür Ataşesi Behram Kiyan, Türkiye Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Yayımlar Dairesi Başkanı Nizar Kara ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Kitap Fuarı Bölüm Başkanı Şule Aygün katıldı.

Görüşmede, kitap ve yayıncılık alanında ikili işbirliği imkânları, yayınevleri arasındaki etkileşim, fuarlara karşılıklı katılım, çeviri işbirlikleri ve ortak kültürel programlar ele alındı; bu temasların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

