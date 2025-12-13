  1. İran
İran yabancı bir akaryakıt gemisine el koydu

Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı Mücteba Kahramani, Umman Denizi’nde 6 milyon litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bandıralı bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

Kahramani açıklamasında, geminin sefer ve yakıt yüküne ait konşimento ile ilgili herhangi bir denizcilik belgesine sahip olmadığını söyledi.

Kahramani ayrıca, geminin tüm seyir ve seyir yardımcı sistemlerini kapatmış olduğunu belirtti.

Hürmüzgan Eyaleti Başsavcısı, gemide Hindistan, Sri Lanka ve Bangladeş uyruklu 18 mürettebat bulunduğunu açıkladı.

