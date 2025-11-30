Fars Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konuldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması İkinci Bölge Komutanı Tuğamiral Hayder Hüneriyan, “İran İslam Cumhuriyeti’nin, özellikle Fars Körfezi’ndeki su sınırlarını korumak, muhafaza etmek ve güvence altına almak amacıyla, Donanmanın bu bölgeyi tam olarak gözetleyip denetlemesi göz önünde bulundurularak, Esvatini bayraklı petrol ve gaz (benzin) türünde kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el konulmuştur” dedi.

Hüneriyan, “Mahkeme kararıyla bu gemi Buşehr kıyılarına nakledildi ve 350.000 litrelik kaçak yükü boşaltılarak Buşehr Petrol ve Gaz Şirketi’ne teslim edilecektir” ifadesini kullandı.

Ayrıca, İranlı askeri yetkili, “Alınan rapora göre, bu gemide Hindistan’dan ve bir komşu ülkeden toplanmış 13 mürettebat bulunuyordu” şeklinde konuştu.