Pakistan ordusu Gazze'ye mi gidecek?

ABD yönetimi, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asim Münir'i Gazze Şeridi'ne asker gönderme konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Asım Münir'in önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'a gitmesi bekleniyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, görüşmenin temelinde Gazze misyonunun yer alacağını söyledi. Bu görüşme ikili arasında 6 ayda gerçekleşen üçüncü görüşme olacak.

Trump'ın 20 maddelik Gazze planı, bölgeye konuşlandırılacak uluslararası bir güç oluşturulmasını öngörüyor. Bu gücün görevleri arasında Hamas'ın silahsızlandırılmasının da yer alacağı belirtiliyor.

ABD'nin bu misyona dahil etmek istediği ülkeler ise, Hamas'ı silahsızlandırmaya çalışmanın kendilerini de çatışmanın içine çekmesinden ve Filistin yanlısı halk kitlelerini öfkelendirmesinden endişe ediyor.